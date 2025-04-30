Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkasspor'u 3-1 Mağlup Ederek Efeler Ligi'ni Üçüncü Tamamladı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 aşamasında Arkasspor'u 3-1 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Ebru Kaya
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz, Karyagin)
Arkasspor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atlla Öztire, Can Koç)
Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20
Süre: 108 dakika (29, 26, 27, 26)
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü maçında Arkasspor'u 3-1 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü tamamladı.