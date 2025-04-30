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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkasspor'u 3-1 Mağlup Ederek Efeler Ligi'ni Üçüncü Tamamladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Arkasspor'u 3-1 Mağlup Ederek Efeler Ligi'ni Üçüncü Tamamladı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 aşamasında Arkasspor'u 3-1 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Ebru Kaya

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz, Karyagin)

Arkasspor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atlla Öztire, Can Koç)

Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20

Süre: 108 dakika (29, 26, 27, 26)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü maçında Arkasspor'u 3-1 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü tamamladı.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
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