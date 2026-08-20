Fenerbahçe Basketbol'da Sağlık Kontrolleri Tamamlandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirdi. EKG, MR, efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki tetkiklerle sağlık kontrolleri sona erdi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri Ataşehir Medicana Hastanesi'nde sürüyor. EKG ve MR çekimlerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı