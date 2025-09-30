Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı EuroLeague Öncesi Medyada

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen, EuroLeague'de yarın oynanacak Paris Basketbol maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında yarın Paris Basketbol'u konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçeli basketbolculardan Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yarın oynanacak Paris Basketbol karşılaşması için heyecanlandığını söyleyen Onuralp Bitim, "Sezonun ilk EuroLeague maçına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Hem heyecanlı hem hazırız. Göğsümüzde EuroLeague altın amblemiyle şampiyon bir takım olarak back to back yapmak için güzel bir şans var. Seyircimiz önünde oynamak bir lütuf. Onların desteğiyle elimizden geleni yapıp galibiyet almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe benim için bir tutku ve aşk"

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Bitim, "NBA'den kontratım varken göz sakatlığı yaşadım. Kendim ve ailemle ilgili vermem gereken karar oldu, Avrupa'ya döndüm. Yaşım genç olduğu için uzun vadedeki planlara odaklandım. Bunların en önemlisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe benim için bir tutku ve aşk. Her zaman oynamak istediğim, efsanesi olmak istediğim bir kulüp. Ben de Kadıköy doğumluyum. Olmam gereken yerdeyim" şeklinde konuştu.

Talen Horton-Tucker : "Bobby Dixon'la aynı bölgede büyüdüm"

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Bobby Dixon ile konuştuğu aktaran Amerikalı oyuncu Talen Horton-Tucker, "Dixon'la aynı bölgede büyüdüm. Buraya gelip gidişlerini takip ettim. Buranın tarihini, nasıl bir organizasyon olduğunu anlattı ve bu şekilde geldim" şeklinde konuştu.

"Burada kişisel hedefim en iyi oyuncu olmak"

Sarı-lacivertli taraftarın karşısında ilk EuroLeague maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Tucker, şunları kaydetti:

"Şehre alışmaya çalışıyorum. Saat farkına yeni alışıyorum. Takım arkadaşlarım ve organizasyon adaptasyon sürecinde çok yardımcı oluyorlar. Ev bulmama da yardımcı oldular. Her şey şu an iyi gidiyor. Burada kişisel hedefim en iyi oyuncu olmak."

"Beşiktaş karşısında oynamayı çok istemiştim"

Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki atmosferle ilgili düşüncelerini paylaşan Talen Horton-Tucker, "İnanılmazdı. Avrupa'daki ilk tecrübemdi. Oynamayı çok istemiştim. Çok güzel bir atmosferdi, taraftarlar her şeyin içindeydi" dedi.

"Amerika ve Avrupa arasındaki farkı test etmek istiyorum"

NBA kariyeri sonrası Avrupa'ya gelişini yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü vurgulayan ABD'li basketbolcu, "Kendimi buradaki maçlarla buradaki oyuncularla kıyaslamak istiyorum. Amerika ve Avrupa arasındaki farkı test etmek istiyorum. Benim için yeni bir challange" değerlendirmesinde bulundu.

Mikael Jantunen: "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum"

Fenerbahçe Kulübü çok eskiden beri bildiğini kaydeden Mikael Jantunen, "Fenerbahçe'nin en iyi spor kulüplerinden biri olduğunu biliyordum. Çok büyük bir tarihi var. Küçükken bazı futbol maçlarını izliyordum. Muazzam bir taraftarı var bunu da Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında gördüm" dedi.

"Bu kadar yetenekli oyuncunun olması her şeyi kolaylaştırıyor"

Yarın Paris Basketbol karşısında EuroLeague maçına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Jantunen, "Takım arkadaşlarımla çalıştığım için çok mutluyum. EuroLeague için çok heyecanlıyım. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Farklı beklentiler var ama kazanma zihniyeti her zaman aynıdır. Hazırlık sezonuna çok fazla katılamadığımız için halen öğrenmeye devam ediyoruz. Bu kadar yetenekli oyuncunun olması her şeyi kolaylaştırıyor. EuroLeague'de 2. yıl tecrübem başlıyor. Onun için de heyecanlıyım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL