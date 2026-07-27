Fenerbahçe'den Johnny Juzang hamlesi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya temsilcisi Zenit'te forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'da (2022-2025) başlayan Juzang, Minnesota Timberwolves???????'ta da görev yaptı.

Kaynak: AA