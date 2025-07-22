Fenerbahçe, Emre Demir'i Sakaryaspor'a Kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını açıkladı. Emre, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Sakaryaspor'da forma giyecek.
Fenerbahçe Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Emre Demir'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla Sakaryaspor'a kiralandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Emre Demir, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Sakaryaspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor