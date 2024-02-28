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Fenerbahçe elendi Mauro Icardi paylaştı!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu ve kupadan elendi. Olaylı biten maç sonrası Galatasaraylı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım geldi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta gülen taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda etti.

Fenerbahçe'nin kupaya veda etmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım geldi. Icardi, maç sonrası sosyal medya hesabından gülenbir aslan fotoğrafı paylaştı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı

Fenerbahçe elendi Mauro Icardi paylaştı!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Şükrü Polat:

Abuk sabuk kulübün saçma sapan oyuncusundan paylaşım. mantığın bittiği yerdir gs

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serdal gürses:

Çok güzel bir gönderme olmuş :)

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Rıdvan Polat:

Şahane çok güzel beğendim

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ARSLANOĞLU Hakan:

Mauro Icardi öncelikle eşinin o çılgın fotoğraf paylaşımlarına dikkat etsin..

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