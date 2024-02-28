Fenerbahçe elendi Mauro Icardi paylaştı!

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta gülen taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda etti.

Fenerbahçe'nin kupaya veda etmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım geldi. Icardi, maç sonrası sosyal medya hesabından gülenbir aslan fotoğrafı paylaştı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı