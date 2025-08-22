Fenerbahçe, Edson Alvarez'in Transferinde Sona Yaklaşıyor

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in Transferinde Sona Yaklaşıyor
Fenerbahçe, West Ham United'dan kiralık olarak transfer ettiği Meksikalı futbolcu Edson Alvarez ile prensip anlaşmasına vardı. Alvarez, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin, kiralık transferi konusunda West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, İngiltere ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Meksikalı futbolcu da transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yapan Alvarez ve ailesini, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı. 27 yaşındaki orta saha, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

2024-2025 sezonunda West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta görev alan Alvarez, 1 asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
