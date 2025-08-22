Fenerbahçe, Edson Alvarez'i açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.'' denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Edson Alvarez için kulübü West Ham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre, Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmak isterse İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda West Ham United formasını 31 maçta giyen Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist yaptı.

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıhakan polat:

31 maç ve 1 asist ve fener transferde şov yaptı manşeti gülünç komedi

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç gideceğini anladı yeni gelecek yönetimi çalışamaz hale getirmek istiyor şu adamın tek bir maçını izleyin ne demek istediğimi anlarsınız

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıiamastallion:

Ali Koç'un dünya yıldızı... Vizyonun batsın Aliiii

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Çöpe giden milyonlara yenisi eklendi Ali Koç transfer yapmak yerine morinyoyu gönder yemin aklın varsa bunu yap

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Resim e bakın. Sanki düşüncesi ile .. " Kainat ve Yokluk ve ANLAM " .. diyor ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
