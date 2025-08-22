Fenerbahçe, Edson Alvarez'i açıkladı

Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için West Ham United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Edson Alvarez için kulübü West Ham'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre, Fenerbahçe, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmak isterse İngiliz ekibine 22 milyon euro bonservis ödeyecek.

SEZON RAKAMLARI

Geride kalan sezonda West Ham United formasını 31 maçta giyen Edson Alvarez, bu maçlarda 1 asist yaptı.