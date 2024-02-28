Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine gözünü Arsenal'ın yıldızına dikti

İngiliz basınında yer alan iddialara göre ; Fenerbahçe'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko sezon sonunda takımdan ayrılabilir. 37 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması sonrası ise sarı-lacivertlilerin hedefi, Arsenal'ın genç futbolcusu Eddie Nketiah.

Footballtransfers adlı bir haber platformu, Fenerbahçe'nin Nketiah'ın durumuyla yakından ilgilendiğiniz yazdı. İngiliz forvet, Arsenal'da 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Haberin devamında ise, Dzeko'nun Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtildi.