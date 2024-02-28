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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine gözünü Arsenal'ın yıldızına dikti

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Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre ; Fenerbahçe'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko sezon sonunda takımdan ayrılabilir. 37 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması sonrası ise sarı-lacivertlilerin hedefi, Arsenal'ın genç futbolcusu Eddie Nketiah.

Footballtransfers adlı bir haber platformu, Fenerbahçe'nin Nketiah'ın durumuyla yakından ilgilendiğiniz yazdı. İngiliz forvet, Arsenal'da 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Haberin devamında ise, Dzeko'nun Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine gözünü Arsenal'ın yıldızına dikti

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko Spor Haberler

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

fener kim Nketiah almak kim

3
2
yanıtYanıtla
Bükücü:

Bunun yerine Lukaku'yu aksalar çok daha iyi iş yapar

5
0
yanıtYanıtla
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