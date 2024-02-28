Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine gözünü Arsenal'ın yıldızına dikti
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre ; Fenerbahçe'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko sezon sonunda takımdan ayrılabilir. 37 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması sonrası ise sarı-lacivertlilerin hedefi, Arsenal'ın genç futbolcusu Eddie Nketiah.
Footballtransfers adlı bir haber platformu, Fenerbahçe'nin Nketiah'ın durumuyla yakından ilgilendiğiniz yazdı. İngiliz forvet, Arsenal'da 32 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Haberin devamında ise, Dzeko'nun Al Hilal'den 2 yıllık bir teklif aldığı belirtildi.