Fenerbahçe, Dusan Tadic'e Veda Mesajı Yayınladı
Fenerbahçe Kulübü, 2 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Tadic'in takıma yaptığı katkılar için teşekkür edildi.
FENERBAHÇE Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcusu Dusan Tadic için veda mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Dušan, zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için.
Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor