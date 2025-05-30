Fenerbahçe, Dusan Tadic'e Veda Mesajı Yayınladı

Fenerbahçe, Dusan Tadic'e Veda Mesajı Yayınladı
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Fenerbahçe Kulübü, 2 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Tadic'in takıma yaptığı katkılar için teşekkür edildi.

FENERBAHÇE Kulübü, 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen 36 yaşındaki futbolcusu Dusan Tadic için veda mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dušan, zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için.

Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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