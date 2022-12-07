Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor! Kanarya, Süper Lig'in dişli takımını farklı yendi

Rayo Vallecano ve Villarreal'i mağlup eden Fenerbahçe, Alanyaspor maçından da galip çıktı. Alanya'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe hazırlık maçlarında kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler üçüncü hazırlık maçından da galip çıkmayı başardı.

SERDAR AFFETTİRDİ

Fenerbahçe maça İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle başladı. İrfan'ın 28'de attığı golle perde açıldı. 36'da penaltı kaçıran Serdar Dursun, 41'de şık golle kendini affettirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İKİNCİ YARI DA GOLLÜ BAŞLADI

Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı girdi. 47'de Lincoln'un golü ikinci yarıdaki perdeyi açtı. 51. dakikada Serdar Dursun sahneye çıkarak skoru 4-0'a getirdi. 78'de Efkan Bekiroğlu attığı frikik golüyle farkı 3'e indirdi. 90+1'de Candeias son sözü söyledi ama bu gol yeterli olmadı. Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.