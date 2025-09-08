Haberler

Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Ganalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile yollar resmen ayrıldı.

AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperi Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

SPARTAK MOSKOVA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Djiku'nun transferi için Spartak Moskova ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alındı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun Spartak Moskova'ya transferine onay verdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Transfer için Djiku'nun imzası bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
