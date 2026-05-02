Fenerbahçe Divan Kurulu, kulübün kuruluşunun 119. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaretinin 108 ve kulübün kuruluşunun 119. yılında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile divan kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nun Anıtkabir ziyaretinde; Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri Mehmet Levent Hataylı, Çağlar Özdemir ve Elizabet Uğurlu ile Fenerbahçeli Sporcular Derneği Başkanı Turgut Gür ve dernek yöneticileri de yer aldı.

Şekip Mosturoğlu ve divan kurulu üyeleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak Anıtkabir özel defterine yazı yazdı. Resmi törenin ardından, Anıtkabir Komutanı Albay Zekeriya Yılmaz da makamında ziyaret edildi.

Şekip Mosturoğlu, ziyaretin ardından kulüp televizyonuna duygu ve düşüncelerini paylaşarak, "Gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümümüzün bizim için çok büyük bir anlamı var. Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret ettiği günü biz kuruluş yıl dönümü olarak kabul ediyoruz. Ziyaret sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyaret defterimize tebriklerini, teşekkürlerini ve bundan onur duyduğunu ifade etmiş. Bu bizim kulüp olarak elde edebileceğimiz en büyük başarı, en büyük anı. O yüzden gururlu ve mutluyuz. Atamızın izinden, yolundan yürümekten de onur duyan bir kulübüz. Yolumuz Atatürk'ün yolu. İnşallah kulübümüz de Cumhuriyetimiz de ilelebet payidar olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

