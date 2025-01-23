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Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u transfer ettiğini ve oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin, bu transfer için Aston Villa'ya 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ödeme, 4 yıl boyunca taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamalarını yaptı.

11 MİLYON ÖDENECEK

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

La oğlum YAPI var YAPI. Niye boşuna para harcıyorsunuz? Fitne fesat kanınıza işlemiş. Ne yapsanız fayda etmez.

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Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray her transferi kuruşu kuruşuna açıklarken Fener neden açıklamaz.. İrfan Can kaça imza attı bu kaça alındı yıllardır aynı terane bu AYRICALIK neden...????

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oğlum Ronaldo yu getirin lan

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