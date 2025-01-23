Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamalarını yaptı.

11 MİLYON ÖDENECEK

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.