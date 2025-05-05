Fenerbahçe Derbilerdeki Kötü Performansını Devam Ettiriyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak derbi galibiyetini kazanamadı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Teknik Direktör Jose Mourinho, iki sezon önceki Jorge Jesus gibi derbi galibiyeti elde edemedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki sezon sezon önce görevde olan Jorge Jesus gibi derbi galibiyeti alamayarak şampiyonluktan uzaklaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon lig ve kupada ezeli rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'de Beşiktaş'a 2 maçta da kaybeden Mourinho, Galatasaray'a karşı ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, kupada ise sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olarak, elendi.
Derbide kazanan son yabancı Vitor Pereira
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da vatandaşı Mourinho gibi derbilerde istediği sonuçları alamamıştı. Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ligdeki 4 derbide sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda derbilerde 11 puan kaybederken, ligi de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamladı.
Bir önceki sezon 2 Temmuz 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında takımın başında olan bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin 'yabancı bir teknik direktörle' derbi kazanan son ismi. Pereira, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenerken, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Pereira ile yollar da bu derbiden sonrası ayrıldı.
İsmail Kartal, derbilerde 10 puan topladı
Fenerbahçe, İsmail Kartal idaresinde ise bu derbi istatistiğini terse çevirmişti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 4 lig müsabakasında da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a karşı ise dış sahada 3-1, evinde 2-1'ik skorlarla hanesine toplam 6 puan yazdırdı.
Kartal, böylelikle söz konusu dönemde derbilerde 10 puan elde etti.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 3 farklı dönemde Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'a 10 kez rakip olurken, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. - İSTANBUL