Fenerbahçe Derbi İçin Stada Geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçı için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bugün konuk edeceği Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi. Kafile güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı