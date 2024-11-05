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Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt

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Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımla ilgili yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini, kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz" denildi.

Fenerbahçe, hafta sonunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulüple ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada "Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını, Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz" denildi.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray maçı öncesi sessiz kalmakla suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt vermişti. Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Samsun başkanına helal olsun

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Samsunspor başkanı kendi ağzıyla söyledi geçen sene kendi oyuncusu için beyniyle kalpleri arasında çelişki olmuştur diye şimdi nasıl kalkıpta böyle konuşabiliyorsun yüksel yıldırım

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevliler bir kere de kendinizi rezil etmeyin bee. Sizin hesabınıza göre derbide yenilen şampiyonluğu kaybetmiş olmuyor muydu? Geçen sezon gerçek şampiyon diye zırlıyordunuz? 3-1 kaybettiniz hakem haksız penaltı vermese 5-0 kaybediyordunuz zaten. Öyleyse niye hâlâ ağlıyorsunuz? ;) ;)

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bakalım kim haklı çıkacak gün sonunda. Ama FB maçından günlerce önce her platformda konuşma iradesi gösteren bu kişiliğin Gs hakkında en ufak bir yorumda bukunmaması hala FB'ye sataşması elbrtte normal değil. Türkiye'de futbolun sadece FB'ye karşı oynandığını adeta ispat eden bir kulübün başkanı kendisi.

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Seni de göreceğiz G saray karşısında Samsun bakalım nasıl oynayacak

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

habunlara puan kaybettik yaa ne olsa mustehak.aldıgımiz maçi verdik bunlara yaa.

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