Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout için UEFA'ya resmi başvuru

Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout için UEFA'ya resmi başvuru
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'ın yönetimine ilgili olarak UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili UEFA'ya resmi başvuru yaptı.
  • Fenerbahçe, hakemin hatalı kararlarının maçın 0-0 sonucuna doğrudan etkisi olduğunu belirterek UEFA'dan inceleme talep etti.
  • UEFA süreci resmi olarak başlatıldı ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

MAÇ 0-0 SONA ERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona ermiş, karşılaşmanın hakeminin performansı maç sonunda büyük tepki görmüştü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Hasan Kastamonulu:

Yahu görüntüler net bir şekilde gözüküyor. Montaj değil hile yok. Trtspor youtube'dan maçı yayınladı. Orada o pozisyonu kayıt yapıp ağır çekimde izleyin. Duran ceza sahasının dışında adamın formasından tutup kafasından çıkaracak şekilde önce o faul yapıyor ve adam düşerken de şortundan tutuyor. Bu kadar mı yüzsüz, bu kadar mı dangalaksınız. Algı yaratarak bu milleti aptal mı sanıyorsunuz. UEFA da sizin ne mal olduğunuzu anlayacak. Belki yarın haklı davanızda sizi dinlemeyecek.

Ahmet YILMAZ:

gelişmeleri gerçekten merak ediyorum aslıdna kendimde yaspacak değilimde bence türk halkıda uefayı mail yağmuruna tutmalı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
