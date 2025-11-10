Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout için UEFA'ya resmi başvuru

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Viktoria Plzen maçının hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

MAÇ 0-0 SONA ERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona ermiş, karşılaşmanın hakeminin performansı maç sonunda büyük tepki görmüştü.