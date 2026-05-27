"Fenerbahçe otobüsüne saldırı" dosyasının yeniden açılması

Fenerbahçe Kulübü, 2015'te Trabzon'da takım otobüsüne yapılan silahlı saldırı dosyasında alınan 'kanun yararına bozma' kararını önemli bulduğunu belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduğu ve aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentiyi her platformda kararlılıkla dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
