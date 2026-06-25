Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı