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Fenerbahçe, TFF'ye fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti

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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF yetkilileriyle telefon görüşmesi yaparak geçmiş yıllardaki fikstür mağduriyetinin bu yıl tekrarlanmaması talebini iletti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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