Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, katıldığı bir etkinlikte seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, kulübün sezon sonunda gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

''TEK BİR REÇETESİ VAR; BİRLİK VE BERABERLİK''

''UFUKTA YİNE BİR GENEL KURUL GÖZÜKÜYOR''

Şekip Mosturoğlu, ufukta yine bir seçimin gözüktüğünü belirterek, "Bir genel kurullar dönemi geçirdik. Maalesef ufukta yine bir genel kurul gözüküyor. Bu süreçler hiçbir zaman Fenerbahçe'nin kendi iç dinamikleri ile yürümüyor, dışarıdan gelişen olaylar sebebiyle oluyor. Ve sportif tarafta çok başarılı olduğumuz dönemlere denk geliyor hep nedense bunlar, bu iyice sorgulanmalı.. Biz bu tecrübeyi 2011'de, 3 Temmuz'da edindik. Geçmişte de yaşadığımız zor günler var. Bu zor günlerden çıkışın tek bir reçetesi var, birlik ve beraberlik…" sözlerini sarf etti.