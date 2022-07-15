Fenerbahçe'den rekor kazanç! Sarı lacivertli ekibin kasası Ali Koç döneminde doldu

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un oyuncu satışlarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu alanda rakiplerine fark atan Fenerbahçe, son olarak Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 18 milyon euro karşılığında Rennes'e sattı.

10 MİLYON EURONUN ÜZERİNDEKİ 5.SATIŞ OLACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun derlediği habere göre, Kim Min Jae'nin çıkış maddesini ödemeyi kabul eden Fransız ekibi Rennes, Güney Koreli'ye imza attırınca sarı-lacivertliler 18 milyon euro kazanacak. Bu transfer, Ali Koç döneminde 4 yılda 10 milyon euro üzeri yapılan 5. satış olacak. Daha önce Giuliano 10.5, Josef de Souza 12, Elif Elmas 16, Vedat Muric ise 17.5 milyon euro'ya yurtdışına satıldı. Bu satış miktarları bonuslar hariç kasaya giren rakamlar oldu. Jailson, Allahyar, Ozan Tufan, Fernandao ve diğer isimlerin satışlarıyla kasaya giren miktar 95 milyon euro'yu buldu.

DEĞERLERİNİ KATLADILAR

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Eljif Elmas ve son olarak Kim Min Jae, sarı-lacivertli takıma geldikleri bonservis bedelinin oldukça üzerinde Avrupa'ya satıldı. 2017 yılında sadece 180 bin euro'ya alınan Makedon oyuncu Elmas, Ali Koç başkanlığında alındığının 46 katı fazlasına 16 milyon euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro karşılığında alınan Vedat Muric ise 1 yıl sonra Lazio'ya 5 katı fiyatına gönderildi. Geçen sezon 3 milyon euro karşılığında kadroya dahil edilen Kim Min Jae ise yine 1 yılda değerini artıran isimlerden biri oldu. Tam 6 katı fiyata Rennes'e gidecek Kim, Fenerbahçe'ye de ciddi bir gelir sağlayacak.