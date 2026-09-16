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Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması

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FENERBAHÇE, sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun 17 ve 18 Eylül’de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak bireysel çalışmalarını sürdüreceğini, 19 Eylül’de ise takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacağını açıkladı.

FENERBAHÇE, sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak bireysel çalışmalarını sürdüreceğini, 19 Eylül'de ise takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacağını açıkladı. Asensio'nun Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alacağı da bildirildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio'nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür.

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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