Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif

Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif
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Fenerbahçe, Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Leroy Sane için tüm şartları zorluyor. Sarı-lacivertliler, Sane yıllık 14 ila 15 milyon euro kazanabileceği bir teklif yaptı.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya yarışırken Sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

SANE'YE BAŞ DÖNDÜRECEK TEKLİF

Bild'in aktardığı habere göre; Bayern Münih, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euro ve sezon başına 5 milyon euroluk potansiyel bonuslarla 3 yıllık sözleşme sundu ancak yıldız futbolcu bu teklifi reddetti. Haberde, Alman ekibinin bu teklifinde artırıma gitmeyeceği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Sane için tüm şartları zorladığı ve Alman oyuncunun yıllık 14 ila 15 milyon euro arasında kazanabileceği bir teklif sunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Leroy Sane'ye teklifi belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yaptığı teklifin ise net 10 milyon euro olduğu ifade edildi. 29 yaşındaki yıldızın henüz kararını vermediği ancak Tottenham, Newcastle, Napoli ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere ise ilgi duymadığı aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Bayern Münih ile geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Verin gitsin,Maksimen gibi çöp çıksın

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Haber YorumlarıMEHMET ZEKI:

alsınlar da kurtulalım. en azindan diğer adaylarda böyle ayak oyunu yapan takımla uğraşmayız

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Sane paraya göre hareket edecekse bu onun önceliğinin futbol değil para olduğunu gösterir, böyle bir oyuncu da bize gelmese daha iyi olur zaten. Para yı seçip fenev e mi gidecek yoksa "başarı" yı seçip şampiyonlar Ligi'nde yeri garanti olan Galatasaray ı mı seçecek?

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

ULAAAAA iBiiiiNEEE LAHMACUUUNLU FIRRRILDAK ALi KiMLERi GETiRMEDiNKi??? SAY SAY BiTMEZ PATTLAK GöZLü MESUT öZiL SONRA JESUS DERKEN DZEKO TADiC TüPLü EL NESYRi YETMEDi TOMBiS CENGiZ üNDER SONRA SAMUEL Saint MAXiMiN AYYAS JOSE DAHiL HEPSiNiNDE GOOOOHPAAAA FOOOHiSEEEH FENEV YüZüNDEN FUTBOL HAYATLARI BiTTi SANEDE DiGER üSTTEKiLER GiBi KADINKöY HURDALAR TAKIMINDA CüRRüR GiDER

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Güvenlik parasını veremeyen kulüpler yabancı oyuncuya gözü kapalı ve sınırsız para bulabiliyor... hainsiniz vesselam...izleyenler de goz yumanlarda...

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