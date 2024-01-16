Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'ye çılgın sözleşme! Serbest kalma bedeli akıllara zarar

Brezilya ekibi Corinthians, Real Valladolid'den Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli stoperin sözleşmesine konulan 100 milyon euroluk madde ise dikkat çekti.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Corinthians, Gustavo Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın alırken futbolcunun haklarının yüzde 30'u ise Real Valladolid'de kaldı. Brezilya ekibi, 30 yaşındaki stoperle 2025 yılına kadar sözleşme imzalarken, yurt dışı kulüpler için serbest kalma bedelini ise 100 milyon euro olarak belirledi.

FENERBAHÇE'DE 1 SEZON OYNADI

2022 yazında Fenerbahçe, Henrique'yi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefi olan futbolcu ile 2023 yazında yollar ayrılmıştı.