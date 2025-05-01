Fenerbahçe'den Kadın Futbol Ligi İçin Talep
Fenerbahçe, kadın futbol ligindeki son hafta maçları için Türkiye Futbol Federasyonu'na söz konusu maçlar için çift gözlemci atanması ve farklı bölgelerden hakemlerin görevlendirilmesi gibi talepler iletti.
Fenerbahçe, kadın futbol liginde son hafta oynanacak maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çift gözlemci ve temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması gerçekleştirilmesi ve 'VAR Uygulaması' yapılması talebinde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor