Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

Karşılaşmada 4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı. Bu atağın devamında Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian yine kontrol etti.

ÖNCE EDERSON DAHA SONRA OOSTERWOLDE

Antalyaspor net fırsatı kaçırdı. 42. dakikada Van De Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 62. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Antalyaspor'da Kenneth Paal'ın Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Talisca, top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak 65. dakikada takımını öne geçirdi.

SON SÖZÜ SZYMANSKI SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Archie Brown'un sol kanattan ortasında kaleci Cuesta topu ellerinin arasından kaçırdı. Topu önünde bulan Szymanski'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.

KRİTİK 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 15 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya indirdi. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.