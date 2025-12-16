Haberler

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılarak Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvatistan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sloven orta saha oyuncusu, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Dinamo Zagreb'in Slaven Belupo Koprivnica'yı 5-2 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu. Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Dinamo Zagreb'e bedelsiz transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinde adeta küllerinden doğdu. Sloven orta saha, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelirken, performansı ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

SLOVEN YILDIZDAN ŞOV GİBİ PERFORMANS

Dinamo Zagreb'in ligde Slaven Belupo Koprivnica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada sahneye çıkan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyetin baş mimarı oldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla maçın yıldızı seçilirken Hırvat basınında manşetleri süsledi.

SEZON GENELİNDE İSTİKRARLI GRAFİK

Miha Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmada 1 asist yapan deneyimli orta saha, sezon genelinde istikrarlı performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE SONRASI YENİ SAYFA

2019 yılında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayla 123 resmi maça çıkmış; Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak görev almıştı. Sloven futbolcu, Dinamo Zagreb kariyeriyle birlikte yeniden yükselişe geçti.

