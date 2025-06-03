Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır

Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, toplanan imzalar hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, ''Genel kurul sürecinde imzaların imha edildiği iddiaları asılsızdır.'' denildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, toplanan imzalarla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ''Genel kurul sürecinde imzaların imha edildiği iddiaları asılsızdır.'' ifadeleri kullanıldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sosyal medya ortamında gün içerisinde olağanüstü genel kurul imza sürecinde kulübümüze teslim edilen belli sayıda imza beyannamelerinin imha edildiğine yönelik olarak, hiçbir şekilde kulübümüzün değerleriyle bağdaşmayacak seviyede haksız ve alçakça bir algı yürütüldüğüne şahit olduk.

Olağanüstü genel kurul imza süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler kanun ve tüzük hükümlerinde açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre gerek noterler aracılığı ile gerekse kongre üyelerimiz tarafından bireysel olarak gönderilen imza beyannameleri kulübümüzün Genel Sekreterliği tarafından teslim alınmaktadır.

Bununla birlikte Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, kendilerine teslim edilen imza beyannameleri de belirli aralıklarla kulübümüzün Genel Sekreterliğine teslim edilmektedir.

Teslim alınan imza beyannameleri tüzük hükümlerimiz gereğince ilgili kurullar tarafından değerlendirilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Söz konusu süreç, kanun ve tüzük hükümleri kadar Fenerbahçe ahlakı ve değerlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Fenerbahçe değerlerini anlamaktan, idrak etmek ve yaşamaktan uzak bu zavallı zihniyete camiamızın gerekli tepkiyi koymasını da mutlulukla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bugüne kadar olduğu gibi Fenerbahçe'mizin ve Fenerbahçelilerin hakları ve menfaatleri bundan sonra da korunmaya devam edecektir."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Şike yapınca üstünü kapatmak yerine paşa paşa cezanızı çekseydiniz bunlar başınıza gelmezdi.. Trabzon'un ahı size yeter

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunlarda yüz olsa yeni sezon başlamadan kongre yapılır, yeni yönetim de yol haritasını belirler. Eylülde seçim demek bize muhtaçsınız demektir. Yeni gelen sezon başlamış transferler bitmiş ve eski yönetiminin bu şartlarda başarılı olması mümkün mü? Alınan seçim kararı tuzaktır ve muhalefeti yıpratma çabasıdır. Kaybeden hep Fenerbahçe olacaktır.

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