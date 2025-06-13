Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş
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Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Heung-min Son'a rekor bir maaş teklif ettiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile Londra'da görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim, 12 milyon euro maaş teklifinde bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Tottenham forması giyen Heung-min Son'un olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Jose Mourinho'nun özel talimatı ile eski öğrencisi Son ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, girişimlerine başladı. Teknik direktör Ange Postecoglou'nun Tottenham'dan ayrılmasıyla birlikte yıldız futbolcunun ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'ın listesinin başındaki isme rekor maaş

12 MİLYON EURO MAAŞ

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe, harekete geçti. Dünyaca ünlü futbolcunun menajerlik şirketi olan CAA Base ile kurulan temasların ardından 12 milyon euro maaş önerildi. CAA Base, Jose Mourinho ile de birlikte çalışıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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