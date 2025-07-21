Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj

Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
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Sosyal medya hesabından ''Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapan Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, 35 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, Sarı-lacivertli taraftar için oynanacak ilk iç saha maçında 1907 adet balonun gökyüzüne bırakılacağını açıkladı.

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Duygu Özdin, genç yaşında kötü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLİYORDU

Duygu Özdin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyordu. Sık sık takımının maçlarına giden Özdin, hastalıkla mücadele ettiği sıralarda kulübünden bir ricada da bulunmuştu.

'KANSERİ YENDİĞİMDE STATTAN BALON UÇURUR MUYUZ?'

Sosyal medya hesabından Fenerbahçe yönetimine seslenen Duygu Özdin, 'Bende kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yapmıştı. Genç taraftarın hayatını kaybetmesi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafında da büyük üzüntü yarattı.

Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Duygu Özdin harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, hayatını haybeden taraftarı için ilk iç saha maçında 1907 tane balon uçurulacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bir gün iyileşirsem, Kadıköy'de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin… 1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin.' denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltan Kaya:

Allah rahmet eylesin

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