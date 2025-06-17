Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan istifa iddialarına jet hızıyla cevap

Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan istifa iddialarına jet hızıyla cevap
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda istifa edeceği iddia edilen Hamdi Akın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu'nda yer alan Acun Ilıcalı'nın ardından Sait Ergun Özen ve Hamdi Akın'ın da istifa edeceği iddia edilmişti. Hamdi Akın'dan bu iddialara ilişkin cevap geldi.

İSTİFA HABERLERİNİ YALANLADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hamdi Akın, hakkındaki istifa haberlerine cevap vererek, "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum." sözlerini sarf etti.

STAT YENİLEME ÇALIŞMALARINDA ROL ÜSTLENİYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, Sarı-lacivertlilerin stat ve arazi yenileme çalışmalarında rol üstleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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