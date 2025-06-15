Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nice'de forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Evann Guessand'a resmi teklif yaptı.

Yeni sezonda hücum hattına golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu.

GUESSAND'A RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Nice forması giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Evann Guessand'a resmi teklifte bulundu. Ancak yıldız isim için tek talibin Fenerbahçe olmadığı belirtilirken, Sarı-lacivertlilerindışında Premier Lig'den de oyuncuya teklif geldiği ve23 yaşındaki ismin menajeri ile birlikte o teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

KULÜBÜNÜN BEKLENTİSİ

Öte yandan Fransız medyasında yer alan habere göre; Fransız kulübü Nice, Guessand için 30 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

23 GOLE KATKI YAPTI

Geride bıraktığımız sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Guessand, 42 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 1.88'lik golcünün piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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