Fenerbahçe'den Gençlerbirliği zaferi sonrası umut dolu açıklamalar
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından, ilerleyen dönemde daha iyi bir takım olacağına dair umut verici açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada ilerleyen zamanda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleteceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Çok yoğun bir dönemden çıktık. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yolculuklarımız oluyor. Kısa, jenerasyonla geçen antrenmanlarımız oluyor. Toparlanması zor oluyor. Ona bugün özellikle ilk yarı mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama genel anlamda da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü oyunu tutabilmek böyle yorgunlukla savaşabilmek bazen kolay olmuyor. İkinci yarı zorluklar yaşadık ama iyi tarafına baktığımız zaman bazı değişikliklere gittik. Çok küçük zamanımız olmasına rağmen baskılı savunma aksiyonları, agresif baskı istedik. En önemlisi topa sahip olmayı istedik. Bunu da oyuncularımın ilk yarı çok iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. İkinci yarıdaki düşüşün sebebini de buna bağlıyorum. İleride çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

