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Fenerbahçe'den gece yarısı olay paylaşım: Şimdi son kez soruyoruz

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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13 hakemin liste dışı bırakılması kararının Tahkim Kurulu tarafınndan bozulması sonrası Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'na istifa çağrısında bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" denildi.

MHK'nin aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakeme düdük astırması kararını Tahkim Kurulu bozdu. Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Fenerbahçe, MHK'yi sert sözlerle hedef aldı.

"TÜRK FUTBOLUNU BU KAOSA SÜRÜKLEYENLER O KOLTUKLARDA NASIL OTURACAKLAR?"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şimdi son kez soruyoruz: Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den gece yarısı olay paylaşım: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, TFF, Mhk, Spor, Haberler

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