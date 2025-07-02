Fenerbahçe'den Evann Guessand için dev teklif

Fenerbahçe'den Evann Guessand için dev teklif
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Fenerbahçe, Nice forması giyen golcü oyuncu Evann Guessand'ı transfer etmek adına 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, bir golcü transferi için daha harekete geçti.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Ligue 1 ekibi Nice'in formasını giyen Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için Fransız kulübüne 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı.

ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYOR

Haberde, transferin henüz netlik kazanmadığı, Guessand'ın kariyer planlamasını aceleye getirmek istemediği ve bu nedenle Türkiye'den gelecek bir teklifi hemen kabul etmeyeceği belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında Brighton ve Roma'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvetin Nice ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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