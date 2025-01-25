Fenerbahçe'den de açıklama geldi! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

İran ekibi Persepolis, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini duyurdu. 63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi. Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN İSMAİL KARTAL'A MESAJ

Sarı-lacivertli kulüpten, "İsmail Kartal'a yeni görevinde başarılar dileriz" başlığıyla yayımlanan mesajda, " Fenerbahçe'mize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden, camiamızın bir neferi olarak her zaman kulübümüzün yanında olan eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, yeni takımı Persepolis'de sonsuz başarılar dileriz." denildi.

İsmail Kartal ise Fenerbahçe'nin mesajına, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu güzel temennileri ve desteği için sonsuz teşekkürler. Bu büyük camianın bir parçası olmak her zaman onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye tüm kalbimle sonsuz başarılar diliyorum." yanıtını verdi.