Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızla yola devam etmeyi planlıyor.

YÖNETİM MASAYA OTURUYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, Anderson Talisca ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME, 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Talisca'ya iki yıllık yeni bir kontrat önermeyi planladığı öğrenildi. Hazırlanan sözleşmede toplam ücretin 10 milyon euro olacağı belirtildi.

BONUSLAR DA EKLENECEK

Yeni sözleşme teklifinde sabit ücretin yanı sıra gol, asist ve takım başarılarına bağlı bonus maddelerinin de yer alacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 47 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı.