Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anderson Talisca'ya yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızla iki yıllık ve toplam 10 milyon euroluk bir anlaşma planlıyor.
- Fenerbahçe, Anderson Talisca ile iki yıllık yeni sözleşme önermeyi planlıyor.
- Önerilen sözleşmenin toplam ücreti 10 milyon euro olacak.
- Sözleşmede gol, asist ve takım başarılarına bağlı bonus maddeleri yer alacak.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızla yola devam etmeyi planlıyor.
YÖNETİM MASAYA OTURUYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe Yönetimi, Anderson Talisca ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Kulüp, 31 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME, 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin, Talisca'ya iki yıllık yeni bir kontrat önermeyi planladığı öğrenildi. Hazırlanan sözleşmede toplam ücretin 10 milyon euro olacağı belirtildi.
BONUSLAR DA EKLENECEK
Yeni sözleşme teklifinde sabit ücretin yanı sıra gol, asist ve takım başarılarına bağlı bonus maddelerinin de yer alacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 47 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı.