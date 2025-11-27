Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un Bel Fıtığı Ameliyatı Açıklaması
Fenerbahçe, golcü oyuncusu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurarak, oyuncuya tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fenerbahçe, golcü oyuncu Cenk Tosun'un Almanya'da bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Cenk Tosun, Almanya'da başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor