Fenerbahçe-Beşiktaş maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.

Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

Süper Lig'de ilk kez 11 yabancıyla sahaya çıktı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.

Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.

Skriniar, 1,5 ay sonra sahada

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.

Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.

Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.

Sakatlığını atlatan Levent kadroda

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı.

Levent Mercan, maça yedek kulübesinde başladı.

Semedo 4 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.

Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı.

32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının 106. yaşını kutladı

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, maç öncesi ısınmaya "Anadolu Ajansımızın 106. Yaşını Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Oyuncular, ellerinde pankartla tüm sahayı gezdi.

Üç oyuncunun ilk Beşiktaş derbisi heyecanı

Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Taraftardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

Müsabaka başlamadan önce tribünde ışık gösterisi de yapıldı.