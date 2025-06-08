Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran sportif direktör Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor. Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Mario Branco ile görüşmelerde ilerleme sağladı.
Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca görev yapan Mario Branco'nun adı birçok dünya devi ile anılırken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
VASCO DA GAMA İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Mario Branco ile görüşmelerde ilerleme sağladı. Haberde, Vasco da Gama'nın Mario Branco'ya futbol departmanını yeniden yapılandırmayı içeren bir proje sunduğu ve Portekizli ismin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR
Öte yandan anlaşma sağlanması halinde Mario Branco kariyerinde ilk kez bir Brezilya takımında görev yapacak. Daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Estoril, Hajduk Split, PAOK, Famalicao'da görev yapan Branco, son olarak ülkemizde Fenerbahçe'de 1 sezon futbol direktörü, 2 sezon da sportif direktörlük görevini yürütmüştü.