Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı

Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran sportif direktör Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor. Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Mario Branco ile görüşmelerde ilerleme sağladı.

Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca görev yapan Mario Branco'nun adı birçok dünya devi ile anılırken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

VASCO DA GAMA İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekibi Vasco da Gama, Mario Branco ile görüşmelerde ilerleme sağladı. Haberde, Vasco da Gama'nın Mario Branco'ya futbol departmanını yeniden yapılandırmayı içeren bir proje sunduğu ve Portekizli ismin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYABİLİR

Öte yandan anlaşma sağlanması halinde Mario Branco kariyerinde ilk kez bir Brezilya takımında görev yapacak. Daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, Steaua Bükreş, Estoril, Hajduk Split, PAOK, Famalicao'da görev yapan Branco, son olarak ülkemizde Fenerbahçe'de 1 sezon futbol direktörü, 2 sezon da sportif direktörlük görevini yürütmüştü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

bu mallar ne iş yapıyor anlamadım boş boş para kazanma biçimi

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Haber YorumlarıO Z:

Çok konuşmayın Fenerbahçe'den daha iyi takıma gitmiş olur. Romario'nun, Bebeto'nun Alex'in yetiştiği kulübten bahsediyoruz. Ama siz futboldan ne anlarsınız. Tek derdiniz tıklanma sayıları.

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe'ye gelince yükselmiş mi oldu

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