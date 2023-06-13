Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'tan bomba Ali Koç itirafı: 'Geri döneceksin' dedi

Fenerbahçe'deki görevi sona eren teknik direktör Jorge Jesus, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Portekizli hoca ülke basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

1 sezonun ardından Fenerbahçe'ye veda eden teknik direktör Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de Türkiye'deki günlerine ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum. Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM BİR MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK"

Hayalinin Brezilya olup olmadığıyla ilgili soruya Jesus, "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım."cevabını verdi.

"BENİM AYRILMAMI GÖRMELERİ KOLAY OLMAZDI"

Sezon ortasında takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle ilgili Portekizli hoca, "Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." dedi.

"PORTEKİZ'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Portekiz'de bir daha çalışmayacağını belirten deneyimli hoca, "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil." ifadelerini kullandı.