Fenerbahçe'den 80 milyon euroluk yaz bombası

İngiliz devi Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon euroya renklerine bağladığı Christopher Nkunku'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

DEĞERİ 80 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

2022'de 80 milyon euro piyasa değerini gören Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia edildi. Christopher Nkunku, Chelsea'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Maviler'in teknik direktörü Enzo Maresca'nın da bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı belirtildi.

SEZON SONU TEKLİF YAPILABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız futbolcunun talipleri arasında Fenerbahçe'de var. Sarı-lacivertlilerin de sezon sonunda Nkunku'ya teklif yapmasının beklendiği vurgulandı.