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Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde daha önce ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının haftalık periyotlarla yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda transfer, kamp süreçleri ve gelir artırıcı çalışmalar ele alındı.

Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Bugün yapılan toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol AŞ, eş zamanlı olarak rutin Yönetim Kurulu toplantılarını bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Fenerbahçe ve iştirakleri ile bağlı branşları ilgilendiren makro konuların ele alınacağı Yönetim Kurulu toplantılarının bundan sonraki süreçte haftalık periyotlarla düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla, geçmiş dönemde ayda bir veya daha uzun aralıklarla gerçekleştirilen toplantıların daha sık yapılması yönünde adım atıldığı belirtildi.

Toplantının gündeminde futbol takımlarının kamp ve hazırlık süreçleri, olası transfer çalışmaları, iktisadi projeler ve ticari faaliyetler ile mali işler, finansal konular ve gelir artırmaya yönelik çalışmalar yer aldı. Yönetim Kurulu üyeleri, bu başlıklarda detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan, bir hafta önce gerçekleştirilen görev dağılımının ardından hayata geçirilen uygulamalar ve planlanan çalışmalar da toplantıda ele alındı. Kulübün 120. yılında şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Teknik Direktör İsmail Kartal ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin tarafından yürütülen hazırlık süreçleri de gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca, futbol takımının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesinde yönetimin Topuk Yaylası kampında takımla bir araya gelmesine yönelik planlama da görüşüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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