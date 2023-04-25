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Büyük fırsat tepen Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi.

İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında büyük fırsat tepen Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilki yaşadı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi. (İstanbulspor ve Ümraniyespor)

20 YIL SONRA AYNI SENARYO

İstanbulspor ve Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2002-2003'ten (3 maç) bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Öte yandan İstanbulspor ise, Ağustos 2003'ten bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.

Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar

Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar

Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar

Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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