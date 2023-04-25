Büyük fırsat tepen Fenerbahçe'de yıkım! Süper Lig tarihinde benzerini yaşamadılar
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. 20 yıl sonra bir ilki yaşayan sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi.
İstanbulspor ile 90+6. dakikada yediği golle 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında büyük fırsat tepen Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilki yaşadı.
SÜPER LİG TARİHİNDE İLK
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez lige o sezon yükselen iki farklı takımdan evinde üç gol yedi. (İstanbulspor ve Ümraniyespor)
20 YIL SONRA AYNI SENARYO
İstanbulspor ve Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2002-2003'ten (3 maç) bu yana ilk kez Süper Lig'de üç gol attığı iki farklı maçta puan kaybetti. Öte yandan İstanbulspor ise, Ağustos 2003'ten bu yana ilk kez Süper Lig'de sarı-lacivertlilere konuk olduğu bir maçta üç gol attı ve puan aldı.