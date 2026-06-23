Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı