Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. EKG, kan tetkikleri, efor, akciğer ve kardiyak testlerin yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, KBB, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde tetkikler yapıldı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı