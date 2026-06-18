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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi bu akşam İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'in sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ı açıklamasının ardından transferde de Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'in bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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