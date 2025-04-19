Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devre arasında Aston Villa'dan önemli bir bonservis bedeli karşılığında transfet ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, sakatlık problemi sebebiyle bir türlü formasına kavuşamadı.

11.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen ocak ayında Aston Villa'ya 11.5 milyon euro ödemişti.

4 MAÇTA KADROYA GİREMEDİ

32 yaşındaki savunmacı kupadaki Erzurum maçında girdikten 6 dakika sonra sakatlanıp çıktı. Carlos yaklaşık 1 aylık tedavi sonrası iyileşti ancak Mourinho, son 4 resmi karşılaşmada da öğrencisini kadroya almadı.