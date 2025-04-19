Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin devre arasında Aston Villa'dan bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, sakatlık problemi nedeniyle forma giyemiyor. Sarı-Lacivertliler, Carlos için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen ocak ayında Aston Villa'ya 11.5 milyon euro ödemişti. Ancak 32 yaşındaki savunmacı, sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 aylık tedavi süreci geçirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devre arasında Aston Villa'dan önemli bir bonservis bedeli karşılığında transfet ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, sakatlık problemi sebebiyle bir türlü formasına kavuşamadı.

11.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen ocak ayında Aston Villa'ya 11.5 milyon euro ödemişti.

Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız

4 MAÇTA KADROYA GİREMEDİ

32 yaşındaki savunmacı kupadaki Erzurum maçında girdikten 6 dakika sonra sakatlanıp çıktı. Carlos yaklaşık 1 aylık tedavi sonrası iyileşti ancak Mourinho, son 4 resmi karşılaşmada da öğrencisini kadroya almadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Şu boşa saçılan paralara bal Allah sizi bildiği gibi yapsın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sokağa atılan onca paranın hesabını kim verecek

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Ne oldu bu adama beyin ameliyatı olsa dönmüştü

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.