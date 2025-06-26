Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi
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Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor. Daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edilen Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI

Play Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli file bekçisini İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayıp transferi sonuçlandırması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı haberleri gündeme gelmişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

gel galatasaraya efsane ol fb ye gidersen sonun belii önek liva,altay,irfan

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Haber YorumlarıCarsambali:

Ugurcan bu hareketler sana yakismiyor..Sen Ts nin kaptani ve can damarisin..Her mac sana kufur eden bir takima gitmek yakismiyor..

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Haber Yorumlarırb96chpvgv:

bu kadar gereksız para harcayan başka takım yok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Trabzon vermeeez

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