Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi
Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor. Daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edilen Çakır'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.
İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI
Play Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, milli file bekçisini İstanbul'a getirdi. İki kulübün kısa süre içinde resmi temaslara başlayıp transferi sonuçlandırması bekleniyor. Uğurcan Çakır'ın daha önce Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladığı haberleri gündeme gelmişti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.